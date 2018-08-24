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Рубрика: В мире

Адвокат Трампа пообещал восстание в случае импичмента президенту

Один из адвокатов президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что американский народ поднимет восстание в случае объявления импичмента главе государства. Он добавил, что для отстранения лидера страны от власти нет никаких правовых оснований даже с учетом заявлений в суде его экс-адвоката Майкла Коэна. Также юрист назвал последнего "большим лжецом".

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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По словам Джулиани, заявления Коэна на самом деле "полностью оправдали" президента США. Он добавил, что бывший адвокат Трампа не знает ничего о якобы сговоре с Россией, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Ранее хозяин Белого дома заявил, что его импичмент обернется глубоким кризисом и крахом для экономики США. "Я не знаю, как можно объявить импичмент человеку, который проделал такую великолепную работу", - возмутился Трамп. Свою деятельность на посту президента Соединенных Штатов он оценил на "пять с плюсом".

Напомним, Коэн признался, что, действуя по распоряжению Трампа, заплатил во время предвыборной кампании 130 тысяч и 150 тысяч долларов соответственно двум женщинам в обмен на их молчание. Речь идет о порноактрисе Сторми Дэниэлс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал, которые заявили, что в середине 2000-х годов имели интимные отношения с Дональдом Трампом.

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