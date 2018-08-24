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24.08.2018 15:49
Рубрика: Культура

Мацуев: Иван Бессонов - незаурядный музыкант

Денис Мацуев об Иване Бессонове
Текст: Наталья Соколова
Известный пианист Денис Мацуев поздравил Ивана Бессонова с победой на XIX конкурсе молодых исполнителей классической музыки "Евровидение".
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

С Иваном Бессоновым Денис познакомился три года назад. Иван отправил видеозаявку на участие в конкурсе Grand Piano Competion, художественным руководителем которого был Мацуев, и сразу был замечен жюри. "С первых минут было понятно, что Иван незаурядный музыкант, - поделился своими впечатлениями с "РГ" Денис Мацуев. - Его звукоизвлечение и интерпретация музыки обращали на себя внимание. Он совершил большой прорыв за три года, и мы пригласили его учиться в Москву в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории".

Фото: Salzburger Festspiele/Ruth Walz
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Бессонов побеждал в Grand Piano Competition в прошлом году и в мае 2018 года. А в июле этого года пианист прошел стажировку у директора центральной музыкальной школы Валерия Пясецкого. Эта стажировка, как считает Денис Мацуев, в том числе помогла Ивану победить.

16-летний Бессонов на конкурсе "Евровидение" исполнил третью часть Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского. "Вчера он прозвучал более зрело и сразу видно, что отношения с этой музыкой у него развиваются и будут развиваться всю жизнь", - добавляет Денис Мацуев.

Кроме того, Денис называет Ивана "человеком с прекрасным чувством юмора, разносторонним, который уже сам пишет музыку". В его семье младшие братья - скрипачи. "Победа Ивана Бессонова подтверждает, что наша фортепианная школа находится на очень высоком уровне, уже сформировалась команда 11-16 летних музыкантов, у которых в ближайшее время есть все шансы вырасти в больших музыкантов", - считает Денис Мацуев.

Как рассказал Денис, он уже написал Ивану, поздравил с победой. "Я сказал ему, чтобы с сегодняшнего утра он начинал все с чистого листа, - говорит Денис Мацуев. - Пусть все забудет, что было вчера. В принципе так происходит всегда, если ты выбрал профессию концертирующего музыканта. Каждое утро у тебя с чистого листа, что бы ни было вчера. Также я пригласил его на мой фестиваль "Звезды на Байкале" в Иркутске, который пройдет в сентябре - Иван Бессонов будет играть с оркестром".

Досье "РГ"

Иван Бессонов родился в 2002 году в Санкт-Петербурге. Сейчас обучается в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории по специальности фортепиано (класс Вадима Руденко).

Фото: Руслан Шамуков/ ТАСС
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Лауреат многих конкурсов молодых музыкантов. Только за последние три года он стал обладателем Гран-при Международного юношеского конкурса имени Ф.Шопена (Санкт-Петербург), Первых премий конкурсов имени А.Рубинштейна "Фортепианная миниатюра в русской музыке" и других.

Иван играл под управлением таких знаменитых дирижеров, как Валерий Гергиев и Александр Сладковский.

В 2015 году Иван дебютировал в кинематографе как профессиональный композитор, написав музыку к документальному фильму Виктора Косаковского Varicella.

В 2016 году состоялся сольный концерт пианиста на сцене Мариинского театра. В камерных программах он выступает со своими братьями-скрипачами Никитой и Даниилом.

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