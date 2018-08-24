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Рубрика: В мире

Великобритания выделит три миллиарда фунта стерлингов на Brexit

Великобритания потратит три миллиарда фунта стерлингов на подготовку к выходу из Евросоюза. Эти средства понадобятся, если королевство не сможет договориться с ЕС о сделке по Brexit.

Канцлер казначейства Великобритании одобрил выделение из бюджета дополнительных трех миллиардов фунтов стерлингов к уже выделенным 700 миллионам, передает ТАСС со ссылкой на BBC.

Фото: AP
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Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям Brexit начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. Они продлятся до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер.

Между тем британский министр по Brexit Доминик Рааб отметил, что уверен в успехе на переговорах по Brexit с ЕС. О возможности выхода Соединенного королевства из ЕС без согласования премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже заявляла осенью 2017 года.

Ранее сообщалось, что британский предприниматель Джулиан Данкертон пожертвовал около одного миллиона фунтов стерлингов на повторный референдум по выходу из Евросоюза. Это стало крупнейшим пожертвованием для сторонников плебисцита. В начале месяца около 500 000 подданных королевства подписали петицию, поддерживающую проведение в стране нового голосования.

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