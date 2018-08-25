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25.08.2018 14:30
Рубрика: Власть

Клинцевич: США планируют нанести удар по государственным объектам в Сирии

Текст: Юрий Сизов
"Издевательством над здравым смыслом, человеческим достоинством и международным правом" назвал сенатор Франц Клинцевич американские планы нанесения удара по государственным объектам в Сирии. Именно такой вывод напрашивается из заявлений, которые делают представители официальных ведомств США.

Франц Клинцевич считает, что цинизм действия США заключается в том, что, не особо заботясь о доказательной базе, "вбрасывается фейк, формируется общественное мнение, а в Персидский Залив заходит корабль с новыми Томагавками, которые Пентагон намерен испытать в боевых условиях на сирийской ПВО".

Российский парламентарий дал понять, что так называемые "Белые каски" уже привезли в Сирию специальную группу провокаторов и хлор. За этим шагом последует следующий, когда абсолютно некомпетентные люди будут демонстрировать очередной спектакль "расследования" применения отравляющих веществ.

Противостояние с американцами в Сирии, по мнению российского эксперта, которое он сформулировал на канале НСН, становится похожим на комедию. Вашингтон заранее предупреждает о том, что собирается сделать, чем открыто "демонстрирует свою безнаказанность и упивается своей вседозволенностью".

Еще 20 лет назад, по словам сенатора, такое было немыслимо даже для американцев. Нынешняя позиция "международного жандарма" такова, что он диктует свои правила, игнорируя здравый смысл и последствия того, что они делают", - отметил член Совета Федерации.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Действия, которые предпринимают в этой ситуации российские военные, предупреждая мир о чудовищной провокации; заявление представителей на Смоленской площади, которые дают политическую и правовую оценку этим действиям, подтверждают серьезность складывающейся ситуации, констатирует Клинцевич. Он предупреждает, что действия американцев "могут привести к серьезному локальному конфликту в Сирии".

До сих пор со стороны сирийских вооруженных сил не было никаких ответных действий, напомнил сенатор, подчеркнув, что "за последнее время по борьбе с международным терроризмом при поддержке России вооруженные силы Дамаска окрепли, у них на вооружении восстановлено очень надежное советское оружие. В прошлый раз им помогли "Панцири С-1", которые достаточно эффективно сработали. Сейчас последствия для американцев и союзников могут быть очень серьезные", - заключил сенатор.

Как уже сообщала "РГ", в Минобороны РФ предупредили о готовящейся в Сирии провокации с химическим оружием. В то же время советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в ходе встречи в Женеве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым заявил, что США готовы нанести "более мощный" удар по Сирии в случае применения химоружия на территории страны.

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