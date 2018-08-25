Миссия ОБСЕ встретилась с экипажем "Механика Погодина"

Миссия ОБСЕ смогла посетить моряков заблокированного в порту украинского Херсона танкера "Механик Погодин". По словам представителей делегации и компании-судовладельца, команда чувствует себя хорошо.

Встреча прошла на причале. На борт судна инспекторы ОБСЕ подняться не смогли, так как их мандат распространяется только на территорию Украины, сообщается на сайте судоходной компании ООО "В. Ф. Танкер".

Экипаж обеспечен всеми необходимыми продуктами питания и лекарствами, у моряков есть возможность покидать судно, а также связываться с родственниками. Танкер полностью готов к отплытию, как только получит на это разрешение.

Ранее наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не пустил к задержанному танкеру человек, который представился сотрудником Службы безопасности Украины. Он отметил, что попасть на судно можно, если заранее получить разрешение от властей порта.

Российский танкер "Механик Погодин", по словам властей страны, заблокирован в порту Херсона на три года. Судно, на борту которого находятся 12 граждан РФ, незаконно удерживается в порту Херсон и пытается получить разрешение на выход из акватории. Причиной стали претензии к компании "ВЭБ-Лизинг", которая финансировала строительство судна в 2011 году.