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25.08.2018 15:50
Рубрика: Спорт

Нурмагомедов отреагировал на оскорбления отца со стороны Макгрегора

Текст: Артур Нанян

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, который ранее оскорбил его отца. Соответствующую запись Хабиб сделал на своей странице в Instagram.

Днем ранее Макгрегор назвал известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова "дрожащим трусом". "Я вижу тебя прячущимся за показным уважением. Прямо как твой средний сын. Ты просто дрожащий трус", - написал Конор.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Нурмагомедов посмеялся над выходкой Макгрегора

Хабиб Нурмагомедов ответил ему следующим образом: "Утром проснулся и понял: кто не с нами, тот не с нами, Вайнахи всегда с нами. А так игры говорят пошли, но мы то войну ожидаем".

Напомним: поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) пройдет 6 октября этого года в Лас-Вегасе.

Спортсмены периодически оскорбляли друг друга, но конфликт между ними обострился после нападения Конора на автобус с бойцами накануне турнира UFC 223 в апреле. В числе прочих, в автобусе находился и Нурмагомедов. По итогам судебных разбирательств ирландец был приговорен к общественным работам. Также он обязан был посетить занятия по управлению гневом.

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