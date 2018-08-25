Нурмагомедов отреагировал на оскорбления отца со стороны Макгрегора

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, который ранее оскорбил его отца. Соответствующую запись Хабиб сделал на своей странице в Instagram.

Днем ранее Макгрегор назвал известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова "дрожащим трусом". "Я вижу тебя прячущимся за показным уважением. Прямо как твой средний сын. Ты просто дрожащий трус", - написал Конор.

Хабиб Нурмагомедов ответил ему следующим образом: "Утром проснулся и понял: кто не с нами, тот не с нами, Вайнахи всегда с нами. А так игры говорят пошли, но мы то войну ожидаем".

Напомним: поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) пройдет 6 октября этого года в Лас-Вегасе.

Спортсмены периодически оскорбляли друг друга, но конфликт между ними обострился после нападения Конора на автобус с бойцами накануне турнира UFC 223 в апреле. В числе прочих, в автобусе находился и Нурмагомедов. По итогам судебных разбирательств ирландец был приговорен к общественным работам. Также он обязан был посетить занятия по управлению гневом.