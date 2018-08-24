Макгрегор назвал "дрожащим трусом" отца Хабиба Нурмагомедова

Главный скандалист в MMA - бывший чемпион дивизиона UFC в легком весе ирландец Конон Макгрегор - вновь привлек к себе внимание эпатажной выходкой.

За полтора месяца до поединка с россиянином, чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым Макгрегор оскорбил его отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова.

"Я вижу тебя насквозь. Прячешься за фальшивым уважением. Прямо как твой средний сын. Дрожащий трус", - адресовал 55-летнему заслуженному тренеру России сообщение в Instagram Макгрегор. Оно было проиллюстрировано снимком, сделанным во время знаменитого "нападения на автобус" с бойцами UFC.

Что побудило его сделать такое заявление, неизвестно. Но, очевидно, что боец рассчитывал задеть скорее сына, чем отца.

Отметим, что билетов на бой Макгрегора и Нурмагомедова, который пройдет в Лас-Вегасе 6 октября, уже нет в продаже, их они разошлись за 3 минуты. Самый дешевый при этом стоил 205 долларов. Уже известно, что россиянин получит "рекордный гонорар", сумма которого пока не озвучена.