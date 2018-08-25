Кустурица прилетел в Крым, покатался на УАЗе и дал концерт в пещере

Югославский и сербский режиссер, актер, сценарист и музыкант Эмир Кустурица вместе с группой The No Smoking Orchestra отправился в путешествие по горам Крыма. Причем - на советских автомобилях УАЗ.

Устроив, как передает телеканал "Крым", в пещерном городе Чуфут-Кале импровизированное выступление. Он порекомендовал провести реконструкцию популярной среди туристов достопримечательности: "Здесь была жизнь людей. Ее необходимо показать".

Кроме того, отмечает канал, Куста, как его любовно называют поклонники, и музыканты коллектива посетили знаменитый Бахчисарайский парк миниатюр, где собраны уменьшенные копии всех историко-культурных и архитектурных достопримечательностей полуострова.

На этом вояж не ограничился - Эмир познакомился и с обитателями местного зоопарка, сфотографировавшись со львятами.

Эмир Кустурица, большой друг России и поклонник нашей культуры, прилетел в очередной раз Крым 22 августа. На вопрос, не опасается ли артист санкций из-за своих визитов, философски ответил, что ничего не может с этим поделать.

"Ну что я могу поделать. Если вы сказали, что хотите жить с Российской Федерацией, так ведь это вы, это ваше желание", - прокомментировал режиссер. Ранее заявлявший, что один из своих следующих фильмов может снять на полуострове.

В этот же день в Ялте с аншлагом прошел концерт The No Smoking Orchestra, где группа представила свой новый альбом.

Кустурица, лауреат и номинант множества важных наград, родился в 1964 году в Сараево. Обучался на факультете кино и телевидения Академии исполнительских искусств в Праге. Выпускником которой был, например, Милош Форман. Свои первые фильмы снял там же, в Чехословакии: короткометражки "Часть правды" (1971) и "Осень" (1972). Дебютный полный метр - драма 1981 года "Помнишь ли ты Долли Белл?".