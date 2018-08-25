Водительское удостоверение изменится и подорожает

МВД планирует изменить внешний вид таких документов, как права и свидетельство о регистрации транспортных средств. Один из многочисленных макетов новых документов Госавтоинспекция показала экспертам и журналистам. Сразу оговоримся, что это еще не окончательный и бесповортно утвержденный вариант макета документов. Какими в конечном итоге будут права и СТС - пока не известно.

Напомним, что речь идет не о легких изменениях, а, можно сказать, о глубоком тюнинге этих докуметов. Чип-тюнинге. В буквальном смысле этого слова - в права, а также свидетельства о регистрации вживят чипы.

О готовящихся изменениях было известно давно. Даже в Налоговый кодекс были внесены соответствующие изменения, которые 3 августа вступили в силу. Согласно им госпошлина за выдачу водительских удостоверений нового образца составит 3 тысячи рублей. Госпошлина за документ старого образца - 2 тысячи рублей. За выдачу свидетельства о регистрации нового образца - 1,5 тысячи. Старого образца, то есть того, что выдается сейчас, - 500 рублей.

И вот недавно появился проект приказа о водительских удостоверениях и свидетельствах о регистрации нового образца. Изготавливаться они будут на пластиковой основе. Название документа - "Водительское удостоверение" или "Свидетельство о регистрации" - будет продублировано на французском и английском языках. Они получат новые степени защиты. Например, при изготовлении этих документов будет использоваться лазерная гравировка. В правом нижнем углу появится изображение руля, меняющее при изменении угла зрения цвет с розового на зеленый. На обороте появится QR-код, по которому можно будет считать информацию, вероятно, о водителе или автомобиле - в зависимости от того, на каком документе этот код нанесен. В левом верхнем углу появится выполненный сиреневым цветом знак наличия электронного носителя информации. То есть, того самого чипа. Предполагается, что в нем будет зашита вся информация о правах и о водителе. Либо о машине и ее владельце. По сути, это будет дублирующая информация того, что и так есть в документе либо легко проверить по базам данных.

Тогда возникает резонный вопрос: зачем этот чип вообще нужен? Оказывается, это еще одна своеобразная степень защиты документа. Информацию на нем сложно изменить. И если она отличается от того, что написано в правах, то понятно, что документ поддельный.

Пока неизвестно точно, какого рода информация будет занесена на этот чип. Возможно, туда будут заносить и данные о нарушениях водителя. Хотя, стоит напомнить, что в свое время от временных водительских удостоверений, в которые вносились данные о нарушениях, отказались, в том числе, и по той причине, что человек не обязан носить с собой компрометирующие его данные. Это даже Конституции противоречит. Так что внесение туда данных о нарушениях - вопрос дискуссионный. К тому же и технически это довольно сложно осуществить.

Зачем еще может понадобиться информация на чипе? При проверке документов сотрудник ГИБДД, если пользуется планшетом, сам проверяет информацию о водителе по базам данных. Если планшета нет или нет интернета - запрашивает дежурного. Но у нас в стране далеко не везде есть не то что интернет, а хоть какая-нибудь связь. И вот тут поможет информация, зашитая в чипе. Если, конечно, у сотрудника есть прибор для считывания этой информации. А такое устройство будет значительно дороже самого чипа.

В пояснительной записке к приказу, кстати, откровенно говорится, что нововведения связаны с выполнением плана, утвержденного еще в 2016 году, о гарантированных закупках гражданской микроэлектронной продукции. Проще говоря, чипирование документов в первую очередь необходимо для производителей чипов, чтобы их продукция пользовалась спросом. И в меньшей степени это нужно самим водителям. Тем более, что цена пользования машиной от этого только увеличивается. Кстати, стоит напомнить, что электронный паспорт транспортного средства обойдется автовладельцу дешевле его бумажного стареющего собрата.

Есть и хорошая новость для автомобилистов. Когда все это вступит в силу, массовой замены прав, а также свидетельств о регистрации не будет. Старые документы будут заменяться на новые по истечение срока действия, или при восстановлении после утраты. А свидетельство о регистрации - еще и при смене собственника автомобиля. Также понятно, что не во всех городах и весях будут выдаваться документы нового образца. Оборудование для производства этих документов стоит дорого. Так что замена будет растянута во времени.