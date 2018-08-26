Лукашенко предложил Асаду помочь в восстановлении Сирии после войны

Беларусь и Сирию за четверть века прочно связала искренняя дружба. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко, поздравляя своего сирийского коллегу Башара Асада с 25-летием установления дипломатических отношений.

"Особым образом белорусско-сирийские отношения были испытаны во время войны с терроризмом в Сирии. В годы лихолетья Беларусь всегда была рядом, стремилась поддержать ваши стремления в борьбе с этим глобальным злом", - говорится в тексте телеграммы, который распространила пресс-служба Лукашенко.

Лидер Беларуси подчеркнул, что война в Сирии подходит к концу и мирное население под руководством Асада постепенно возвращается к обычной жизни.

"Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны", - заявил Лукашенко.