В мире
26.08.2018 14:41

Лукашенко предложил Асаду помочь в восстановлении Сирии после войны

Беларусь и Сирию за четверть века прочно связала искренняя дружба. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко, поздравляя своего сирийского коллегу Башара Асада с 25-летием установления дипломатических отношений.

Федор Лукьянов: В Сирии предстоит финальный военно-политический раунд

"Особым образом белорусско-сирийские отношения были испытаны во время войны с терроризмом в Сирии. В годы лихолетья Беларусь всегда была рядом, стремилась поддержать ваши стремления в борьбе с этим глобальным злом", - говорится в тексте телеграммы, который распространила пресс-служба Лукашенко.

Лидер Беларуси подчеркнул, что война в Сирии подходит к концу и мирное население под руководством Асада постепенно возвращается к обычной жизни.

"Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны", - заявил Лукашенко.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2017 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»