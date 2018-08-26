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26.08.2018 12:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В горах Северной Осетии спасатели спустили тела погибших альпинистов

Текст: Михаил Сухарев

В Ирафском районе Северной Осетии закончилась операция по транспортировке тел трех погибших альпинистов. Группа из трех человек, которая поднималась на гору Галдор в рамках сборов Федерации альпинизма Краснодарского края, погибла на высоте 4238 метров.

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- В работах был задействован вертолет "Еврокоптер" частной компании Ставропольского края. Для опознания тела спущены в альплагерь "Комы-арт", где находятся не только участники сборов, но и родственники. С близкими и знакомыми погибших альпинистов работают медики и психологи специализированной пожарно-спасательной части, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС республики.

Ранее сообщалось, что трое альпинистов во время подъема на гору Галдор не вышли на связь в установленное время. Поиски альпинистов долгое время не давали результатов. 23 августа тела были обнаружены, но спустить их не было возможности из-за регулярного камнепада.

В поисках группы участвовали специалисты СКРПСО, а также спасатели из Северной Осетии, Дагестана, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии: всего 22 человека и пять единиц техники.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия
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