В горах Северной Осетии спасатели спустили тела погибших альпинистов

В Ирафском районе Северной Осетии закончилась операция по транспортировке тел трех погибших альпинистов. Группа из трех человек, которая поднималась на гору Галдор в рамках сборов Федерации альпинизма Краснодарского края, погибла на высоте 4238 метров.

- В работах был задействован вертолет "Еврокоптер" частной компании Ставропольского края. Для опознания тела спущены в альплагерь "Комы-арт", где находятся не только участники сборов, но и родственники. С близкими и знакомыми погибших альпинистов работают медики и психологи специализированной пожарно-спасательной части, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС республики.

Ранее сообщалось, что трое альпинистов во время подъема на гору Галдор не вышли на связь в установленное время. Поиски альпинистов долгое время не давали результатов. 23 августа тела были обнаружены, но спустить их не было возможности из-за регулярного камнепада.

В поисках группы участвовали специалисты СКРПСО, а также спасатели из Северной Осетии, Дагестана, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии: всего 22 человека и пять единиц техники.