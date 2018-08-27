Юрий Семин: Черчесов прав, что не вызвал Смолова в сборную

Семин отметил, что он доволен игрой Смолова. Но при этом ему все еще необходимо адаптироваться к новым условиям. Свое мнение Юрий Павлович высказал в беседе с "РГ".

Удивлены невызовом Федора в сборную?



Юрий Семин: Нет, тут все объективно. Черчесов правильно сказал, что нет смысла выдергивать Смолова из тренировочного процесса в новой команде. Надо дать ему возможность адаптироваться к одноклубникам, провести серию тренировочных занятий. Ведь Федор пока провел с нами мало тренировок. Так что все объективно, я полностью согласен с Черчесовым.

Довольны игрой Смолова за "Локомотив"?



Юрий Семин: Доволен. Я вижу прогресс. Особенно мне понравился второй тайм матча с "Анжи". Как в исполнении отдельно Смолова, так и всей нашей команды. Самое главное - Федор забил. Нападающего оценивают по голам. А он забил великолепный мяч. Но я уверен, что лучшие игры у Смолова за "Локомотив" еще впереди.