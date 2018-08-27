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27.08.2018 16:20
Рубрика: Спорт

Юрий Семин: Черчесов прав, что не вызвал Смолова в сборную

Текст: Артур Нанян

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов поступил верно, не вызвав форварда "красно-зеленых" Федора Смолова на матчи с Турцией (7 сентября) и Чехией (10 сентября).

Семин отметил, что он доволен игрой Смолова. Но при этом ему все еще необходимо адаптироваться к новым условиям. Свое мнение Юрий Павлович высказал в беседе с "РГ".

Удивлены невызовом Федора в сборную?

Фото: @fclokomotiv/Twitter.com
Федор Смолов: Я мог оказаться в "Локомотиве" еще в 14 лет

Юрий Семин: Нет, тут все объективно. Черчесов правильно сказал, что нет смысла выдергивать Смолова из тренировочного процесса в новой команде. Надо дать ему возможность адаптироваться к одноклубникам, провести серию тренировочных занятий. Ведь Федор пока провел с нами мало тренировок. Так что все объективно, я полностью согласен с Черчесовым.

Довольны игрой Смолова за "Локомотив"?

Юрий Семин: Доволен. Я вижу прогресс. Особенно мне понравился второй тайм матча с "Анжи". Как в исполнении отдельно Смолова, так и всей нашей команды. Самое главное - Федор забил. Нападающего оценивают по голам. А он забил великолепный мяч. Но я уверен, что лучшие игры у Смолова за "Локомотив" еще впереди.

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