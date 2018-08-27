Лукашенко назвал Россию и Беларусь ангелами-хранителями друг друга

Белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что Россия и Беларусь являются настолько близкими государствами, что стали ангелами-хранителями друг другу. "Мы народы от одного корня. Мы родные люди", - подчеркнул глава государства.

Так Лукашенко прокомментировал свой подарок, сделанный во время последней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, - икону-оберег Ангела-хранителя, передает телеканал "Беларусь 1". Напомним, лидеры стран встретились в сочинской резиденции главы российского государства "Бочаров Ручей" 22 августа. Путин предложил белорусскому коллеге "поговорить по всем вопросам двусторонних отношений, а также по проблемам международного характера".

Также президент подчеркнул "величайшую" зависимость Минска от экономики РФ, где Беларусь реализует большую часть своих товаров. "Это наш главный партнер", - отметил Лукашенко.

Лукашенко добавил, что подобное родство между странами может не устраивать многих политиков на Украине. "Они говорят о некой особенности украинского народа. Да, особенность есть и у нас, и у Украины, и у русских людей, вообще россиян", - резюмировал Лукашенко.

Напомним, российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Лидеры государств встречаются регулярно. Александр Лукашенко договорился с российским лидером на сочинской встрече об очередном диалоге в расширенном составе с участием членов правительств двух стран.