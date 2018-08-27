Полиция получила ордер на арест организатора аферы с кладом "Дмитрия Донского"

Как заявили представители следственной группы Управления муниципальной полиции Сеула, которые занимаются аферой вокруг клада "Дмитрия Донского", они завершили отслеживание средств, поступивших махинаторам. В общей сложности вложили свои деньги около 2600 человек на общую сумму около 9 млрд вон (около 8 млн долларов). При этом в полиции подчеркнули, что итоговая сумма и количество обманутых может в итоге вырасти, так как они отследили лишь поступление средств по электронным каналам. Не исключено, что были те, кто принес деньги наличностью, а потому итоговая сумма может возрасти.
Эти цифры хотя и значительные, но все же существенно меньше тех, что называли СМИ ранее. До этого появлялись сообщения, что в криптовалюту на подъем "Дмитрия Донского" вложились около 100 тысяч человек, инвестировав около 50 млн долларов. По словам других источников, были и более масштабные оценки - 20 тысяч человек и 85 млн долларов.
Стали также известно, что полиция Кореи получила ордер на арест Рю Сын Чжина, который является главой находящейся в Сингапуре компании Shinil Group, которая затем начала выпуск криптовалюты под обеспечение клада "Дмитрия Донского". Именно Рю в полиции считают человеком, который придумал всю эту мошенническую схему с "золотым кладом".
В полиции выразили сожаление, что мало пострадавших инвесторов выразили желание давать показания по существу всей аферы. "Похоже, что некоторые надеются, что им деньги вернут. Были и те, кто был уверен, что клад в итоге найдут и они получат обещанную сказочную прибыль. В итоге дали показания четыре человека", - пояснил сотрудник следственной группы на условиях анонимности.
Нынешний ордер на арест имеет скорее всего символическое значение. Рю в настоящий момент находится в бегах за границей, предположительно во Вьетнаме. В отношении него уже ранее был выдан ордер на арест по обвинениям в другом виде мошенничества. Сейчас он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
Напомним, что 17 июля южнокорейская компания Shinil Group устроила своего рода сенсацию, продемонстрировав видеозапись обнаруженного российского корабля "Дмитрий Донской". Броненосный крейсер затонул в 1905 года недалеко от корейского острова Уллындо. Судно, как выяснилось, лежит на глубине 434 м в 1,3 км от берега острова. Shinil Group заявила, что на борту судна скорее всего находится 5500 ящиков с золотом и золотыми монетами общим весом около 200 тонн. Сумму "клада" корейцы оценили более чем в 130 миллиардов долларов. В компании пообещали, что уже до конца этого года поднимут корабль. Однако в России уже заявили, что крейсер является воинским захоронением, он принадлежит РФ, а потому все работы должны вестись только с разрешения российских официальных представителей. 26 июля Shinil Group провела пресс-конференцию и отказалась от слов по поводу клада, заявив, что не знает, сколько на борту денег. Затем полиция и Комитет по финансовому контролю начали расследование в отношении связанных со всей этой историей компаний. 2 августа руководство Shinil Group заявило, что уходит в отставку и отказывается от планов по подъему корабля.