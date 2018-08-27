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27.08.2018 09:15

Полиция получила ордер на арест организатора аферы с кладом "Дмитрия Донского"

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Полиция Южной Кореи сделала заявление по поводу масштабов ущерба от мошеннической схемы с так называемым "золотым кладом" российского крейсера "Дмитрий Донской", затонувшего у берегов Кореи в 1905 году. По оценкам правоохранительных органов, поверили махинаторам около 2600 человек, вложив деньги на сумму около 9 млрд вон (8 миллионов долларов). Полиция получила ордер на арест человека, которого считают организатором всей этой аферы.

Как заявили представители следственной группы Управления муниципальной полиции Сеула, которые занимаются аферой вокруг клада "Дмитрия Донского", они завершили отслеживание средств, поступивших махинаторам. В общей сложности вложили свои деньги около 2600 человек на общую сумму около 9 млрд вон (около 8 млн долларов). При этом в полиции подчеркнули, что итоговая сумма и количество обманутых может в итоге вырасти, так как они отследили лишь поступление средств по электронным каналам. Не исключено, что были те, кто принес деньги наличностью, а потому итоговая сумма может возрасти.

Фото: EPA
Кому принадлежит затонувший крейсер "Дмитрий Донской"

Эти цифры хотя и значительные, но все же существенно меньше тех, что называли СМИ ранее. До этого появлялись сообщения, что в криптовалюту на подъем "Дмитрия Донского" вложились около 100 тысяч человек, инвестировав около 50 млн долларов. По словам других источников, были и более масштабные оценки - 20 тысяч человек и 85 млн долларов.

Стали также известно, что полиция Кореи получила ордер на арест Рю Сын Чжина, который является главой находящейся в Сингапуре компании Shinil Group, которая затем начала выпуск криптовалюты под обеспечение клада "Дмитрия Донского". Именно Рю в полиции считают человеком, который придумал всю эту мошенническую схему с "золотым кладом".

В полиции выразили сожаление, что мало пострадавших инвесторов выразили желание давать показания по существу всей аферы. "Похоже, что некоторые надеются, что им деньги вернут. Были и те, кто был уверен, что клад в итоге найдут и они получат обещанную сказочную прибыль. В итоге дали показания четыре человека", - пояснил сотрудник следственной группы на условиях анонимности.

Мошенники заработали на "кладе "Дмитрия Донского" 50 млн долларов

Нынешний ордер на арест имеет скорее всего символическое значение. Рю в настоящий момент находится в бегах за границей, предположительно во Вьетнаме. В отношении него уже ранее был выдан ордер на арест по обвинениям в другом виде мошенничества. Сейчас он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Напомним, что 17 июля южнокорейская компания Shinil Group устроила своего рода сенсацию, продемонстрировав видеозапись обнаруженного российского корабля "Дмитрий Донской". Броненосный крейсер затонул в 1905 года недалеко от корейского острова Уллындо. Судно, как выяснилось, лежит на глубине 434 м в 1,3 км от берега острова. Shinil Group заявила, что на борту судна скорее всего находится 5500 ящиков с золотом и золотыми монетами общим весом около 200 тонн. Сумму "клада" корейцы оценили более чем в 130 миллиардов долларов. В компании пообещали, что уже до конца этого года поднимут корабль. Однако в России уже заявили, что крейсер является воинским захоронением, он принадлежит РФ, а потому все работы должны вестись только с разрешения российских официальных представителей. 26 июля Shinil Group провела пресс-конференцию и отказалась от слов по поводу клада, заявив, что не знает, сколько на борту денег. Затем полиция и Комитет по финансовому контролю начали расследование в отношении связанных со всей этой историей компаний. 2 августа руководство Shinil Group заявило, что уходит в отставку и отказывается от планов по подъему корабля.

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