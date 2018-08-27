Путин заверил в желании РФ продолжать помогать Южной Осетии

Россия продолжит оказывать содействие Южной Осетии, в том числе в сфере обеспечения национальной безопасности. Об этом говорится в послании президента РФ Владимира Путина, которое зачитал российский диппредставитель в Южной Осетии Марат Кулахметов на праздновании десятилетия признания Москвой государственной независимости республики.

Российский лидер отметил, что признание государственного суверенитета республики открыло перед ней "широкие перспективы для самостоятельного развития". Президент пожелал населению Южной Осетии мира и процветания, передает РИА Новости.

Как указал российский президент, Россия с удовольствием отмечает успехи, достигнутые Южной Осетией в построении института государственности, а также в различных отраслях национального развития.

Южная Осетия и Абхазия 26 августа отметили десятилетний юбилей признания Россией независимости республик. В преддверии этой даты с лидерами этих государств в Кремле встретился российский президент Владимир Путин. Южноосетинский лидер Анатолий Бибилов назвал признание Южной Осетии событием исторического масштаба для республики.

В ночь на восьмое августа 2008 года Грузия по приказу президента Михаила Саакашвили обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Затем в Цхинвал вошли сухопутные силы грузинской армии, а также спецназ МВД Грузии. Грузинские войска также осуществили штурм лагеря российских миротворцев. Жертвами атаки стали десять человек, около сорока были ранены.