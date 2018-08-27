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Рубрика: Власть

Путин заверил в желании РФ продолжать помогать Южной Осетии

Россия продолжит оказывать содействие Южной Осетии, в том числе в сфере обеспечения национальной безопасности. Об этом говорится в послании президента РФ Владимира Путина, которое зачитал российский диппредставитель в Южной Осетии Марат Кулахметов на праздновании десятилетия признания Москвой государственной независимости республики.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Российский лидер отметил, что признание государственного суверенитета республики открыло перед ней "широкие перспективы для самостоятельного развития". Президент пожелал населению Южной Осетии мира и процветания, передает РИА Новости.

Как указал российский президент, Россия с удовольствием отмечает успехи, достигнутые Южной Осетией в построении института государственности, а также в различных отраслях национального развития.

Южная Осетия и Абхазия 26 августа отметили десятилетний юбилей признания Россией независимости республик. В преддверии этой даты с лидерами этих государств в Кремле встретился российский президент Владимир Путин. Южноосетинский лидер Анатолий Бибилов назвал признание Южной Осетии событием исторического масштаба для республики.
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В ночь на восьмое августа 2008 года Грузия по приказу президента Михаила Саакашвили обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Затем в Цхинвал вошли сухопутные силы грузинской армии, а также спецназ МВД Грузии. Грузинские войска также осуществили штурм лагеря российских миротворцев. Жертвами атаки стали десять человек, около сорока были ранены.

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Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Южная Осетия Президент Независимость Южной Осетии и Абхазии
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