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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Раскрыта тайна исчезновения в 1987 году пяти альпинистов на Эльбрусе

Текст: Николай Грищенко
В Карачаево-Черкесии следователи установили причину гибели в 1987 году на Эльбрусе туристки из Ленинградской области Елены Базыкиной. Они считают, что смерть молодой женщины наступила в результате схода снежной лавины. Благодаря этому появилась возможность установить обстоятельства гибели более 40 лет назад пятерки альпинистов под руководством инструктора Виктора Лыкова.

- В ходе предварительного расследования установлено, что весной 1987 года пятеро альпинистов решили покорить Эльбрус. Возглавлял группу инструктор Виктор Лыков. После того как восходители не вернулись в базовый лагерь, то по горячим следам были организованы их поиски, но безрезультатно, - сообщил "РГ" официальный представитель СКР по Карачаево-Черкесии Сергей Шуваев.

Фото: depositphotos.com
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Обнаружить погибшую удалось лишь через три десятилетия. Из-за аномальной жары снег на склонах Эльбруса частично растаял и 23 августа туристы из Владимирской области нашли погибшую. Она находилась на высоте свыше 4000 метров близ ущелья Улучуран. Трое суток спасателям МЧС потребовалось, чтобы вырубить тело из ледяного плена и спустить его на равнину. Вместе с ним были доставлены паспорт, деньги, авиабилеты из Москвы в Минеральные Воды и обратно, багажная квитанция и некоторые другие документы. Они были завернуты в полиэтиленовый пакет, и потому хорошо сохранились.

- По данным судебно-медицинской экспертизы у альпинистки имеются множественные переломы конечностей и ребер, что характерно при попадании человека под снежную лавину, - уточнил Шуваев.

Теперь правоохранительные органы разыскивают родных погибшей альпинистки, чтобы передать ее останки для погребения. Карачаево-Черкесский поисково-спасательный отряд МЧС готовится провести экспедицию, чтобы попытаться найти останки других пропавших альпинистов.

Справка "РГ"

По данным Федерации спортивного туризма России в мае 1987 года группа Ленинского клуба туристов в составе Лыкова, Караваева, Илюхина, Базыкиной и Лапина поднималась на Западную вершину Эльбруса. Они шли через ледопад Балкбаши. Группа заночевала на плато, но потом связь с ней прекратилась. Поиски в 1987 и 1988 годах успеха не принесли. Любопытно, что третьего августа 2018 года инструктор горного туризма из МГУ Константин Сергин обнаружил на леднике Карачаул рюкзак типа "Ермак" с вещами. В нем был найдет фотоаппарат "ЛОМО-Компакт" с пленкой. Возможно он принадлежал одному из альнистов пропавшей группы Виктора Лыкова.

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