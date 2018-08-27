"Российская газета" и информагентство Коми БНК стали партнерами

В Петербурге директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская и генеральный директор-главный редактор информационного агентства Республики Коми БНК Алексей Лазарев подписали соглашение об информационном партнерстве. Документ позволит осуществить масштабные совместные медийные проекты.

- Наше сотрудничество - это успешный пример эффективной коллаборации двух брендов в сфере медиа. Несмотря на разницу масштабов наших изданий, партнерство осуществляется на паритетных началах, с полным учетом взаимных интересов, - отметила Анжелика Гурская.

Первым совместным проектом "РГ" и БНК стала автоэкспедиция "От Балтики до Арктики". За 12 дней ее участники проехали на нескольких внедорожниках 6272 километра от Санкт-Петербурга до Пустозерска. Путешественники побывали в Ленинградской, Вологодской, Архангельской области, Республике Коми и Ненецком автономном округе. Всего экспедиция сделала 18 остановок в городах, селах и деревнях Северо-Запада.

Отчеты о ходе экспедиции собрали внушительную аудиторию читателей в интернете и соцсетях - более полутора миллиона человек и вызвали нешуточный читательский интерес, что пошло на пользу обоим изданиям. По ее итогам были организованы встреча участников автоэскпедиции в медиацентре "РГ" в Москве и большая фотовыставка в Архангельске, в церемонии открытия которой приняли первые лица региона.

Впрочем, это был только первый этап сотрудничества. Летом этого года команда "РГ" прибыла в Сыктывкар для участия "Велоночи-2018", руководители двух медиа принимали участие в российском форуме школьной прессы в Пушкине, рассказав юным журналистам о совместных проектах.

Сегодня авторы "РГ" публикуются на сайте БНК, а корреспонденты БНК работают с "РГ" и журналом "Родина". Подписание соглашения между двумя медиа позволит углубить партнерские отношения и осуществить новые межрегиональные проекты.

- Мы обсудили ряд перспективных проектов, которые намереваемся осуществить в следующем году, причем не ограничиваясь рамками одного региона. Мы намерены быть проводниками "Российской газеты" в Коми, чтобы открывать для журналистов и многомиллионной армии читателей "РГ" новые точки на карте нашего региона и новые темы для публикаций, - отметил Алексей Лазарев.