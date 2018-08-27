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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Британская группа впечатлилась разрушенной телебашней Екатеринбурга

Текст: Екатерина Призова

Kicking off our UK Tour this September at @festivalnumber6 on September 8!

Публикация от Shadowparty (@shadowparty_)

Британский synthpop-проект ShadowParty украсил свою гастрольную афишу снимком, на котором запечатлены останки екатеринбургской телевышки.

Екатеринбургскую недостроенную башню, напомним, снесли 24 марта. Она 26 лет простояла без консервации и начала разрушаться. В день демонтажа самого известного недостроя проститься с ним в центр города пришли сотни людей. Через несколько дней обломки башни начали продавать в интернете как сувениры.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Сносили 220-метровое строение в два этапа. После первого верхняя часть (до отметки 70 метров) обрушилась в направлении реки и легла на заранее подготовленную земляную "подушку". Оставшееся основание 25-30 метров высотой - такой своеобразный "зуб" - сносили позднее. Вот он-то и прославился на постере британской группы.

Среди участников ShadowParty, кстати, - музыканты легендарных английских коллективов: The Verve, New Order, Joy Division. Использовать в оформлении афиш и обложек изображения разного рода башен - традиция группы.

Культура Арт Фотография Культура Культурный обмен Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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