Швейцарский стартап выпустит браслет для отпугивания комаров за $70

Швейцарский стартап Nopixgo планирует выпустить браслет для отпугивания комаров.

Гаджет излучает электромагнитные волны, имитирующие природные колебания поля, возникающие перед грозой. Комары чувствуют эти сигналы и улетают, чтобы спрятаться - в силу своей анатомии эти насекомые не умеют летать во время дождя.

Кроме этого, браслеты Nopixgo ничего не умеют. От одной зарядки устройство способно проработать до 7 дней, а заряжается оно за один час. Браслет не боится воды.

Как отмечает производитель, в браслете не применяются какие-либо химические вещества. При этом устройство является гипоаллергенным, подходит взрослым и детям и не наносит вред владельцу. Nopixgo утверждает, что их решение наиболее эффективно, чем имеющиеся на рынке.

Старт продаж намечен на октябрь 2018 года. Стоимость устройства составит 70 долларов.