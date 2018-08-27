У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Швейцарский стартап выпустит браслет для отпугивания комаров за $70

27.08.2018,  
13:00
Текст:  Владимир Болотин
Швейцарский стартап Nopixgo планирует выпустить браслет для отпугивания комаров.
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Гаджет излучает электромагнитные волны, имитирующие природные колебания поля, возникающие перед грозой. Комары чувствуют эти сигналы и улетают, чтобы спрятаться - в силу своей анатомии эти насекомые не умеют летать во время дождя.

Кроме этого, браслеты Nopixgo ничего не умеют. От одной зарядки устройство способно проработать до 7 дней, а заряжается оно за один час. Браслет не боится воды.

Xiaomi выпустила умный чемодан со сканером отпечатка пальцев

Как отмечает производитель, в браслете не применяются какие-либо химические вещества. При этом устройство является гипоаллергенным, подходит взрослым и детям и не наносит вред владельцу. Nopixgo утверждает, что их решение наиболее эффективно, чем имеющиеся на рынке.

Старт продаж намечен на октябрь 2018 года. Стоимость устройства составит 70 долларов.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: depositphotos.com
Необычный трюк захватил соцсети 24.08.2018
Xiaomi выпустила умный чемодан со сканером отпечатка пальцев 23.08.2018
технологии
Школьник взломал серверы Apple и украл данные 17.08.2018
Google призналась в косвенной слежке за пользователями 17.08.2018
здоровье
Как гаджеты следят за здоровьем и физическим состоянием своих хозяев 19.08.2018
Ученый из Новочеркасска решил заморозить себя для будущего бессмертия 01.07.2018