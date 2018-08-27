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Суперсмартфон Poco F1 от Xiaomi поступил в продажу, названы рублевые цены

27.08.2018,  
15:49
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi официально объявила о старте продаж нового смартфона F1, который выпускается под брендом Poco. Купить новинку можно в Гонконге, Индонезии и Франции, сообщается на странице компании в Twitter.

После анонса в Индии была раскрыта стоимость Poco F1 - за младшую модель нужно будет заплатить 300 долларов (чуть больше 20 тысяч рублей). Это делает аппарат самым дешевым смартфоном на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845.

В то же время в Европе цены заметно отличаются - базовая модификация по предзаказу в одном из голландских интернет-магазинов предлагается по цене 399 евро, или более 31 тысячи рублей.

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Poco F1 оснащен 6,8-дюймовым безрамочным экраном, двойной камерой с искусственным интеллектом, аккумулятором на 4000 мАч, а также 6/8 Гб оперативной памяти.

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