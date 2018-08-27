Граждане РФ смогут получить вознаграждение до нескольких миллионов рублей за помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных. Соответствующий приказ МВД вступил в силу 27 августа.

Суммы поощрений будут составлять от 50 тысяч до десяти миллионов рублей. Деньги информатор сможет получить как наличными, так и на счет в банке. Вознаграждения свыше трех миллионов рублей будут назначаться по решению министра, передает РИА Новости.

Объявление о назначении вознаграждения будет действовать с момента размещения его на официальном сайте МВД России и до его удаления с портала.

Средства будут выделяться из внутренних ресурсов ведомства под каждый конкретный случай. Возможна ситуация, при которой в выплате может быть отказано. Об этом информатора должны уведомить в письменном виде в течение семи дней.

Ранее МВД выплачивало вознаграждение лишь за помощь в поимке особо опасных преступников.