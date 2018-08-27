Вышел трейлер истеричного хоррора со звездой "Гарри Поттера"

Немалых напряженности и истерии трейлер герметичного хоррора "Ждите дальнейших инструкций" (Await Further Instructions) доступен в Сети.

Профильная пресса, уже получившая шанс приобщиться, изрядно чествует картину, оперируя эпитетами "умная", "мрачная" и "эффектная".

Поставил ленту Джонни Кеворкян ("Пропавший" с Гэри Тредэвэем) по сценарию дебютанта больших экранов Гэвина Уильямса.

История вращается вокруг семьи Милгрэм, члены которой собрались, чтобы отпраздновать Рождество. Но как только все расселись за столом, тьма вдруг поглощает, окутывая, их дом снаружи. И причина бедствия остается непознанной: промышленная катастрофа? Теракт? Ядерная война? Нет ответа. В отчаянных поисках выхода, они включают телевизор, и на экране высвечивается: "Оставайтесь в помещении и ожидайте дальнейших инструкций"...

В ролях: Дэвид Брэдли ("Игра престолов", "Доктор Кто", серия о Гарри Поттере), Эбигейл Круттенден (бывшая жена Шона Бина, его партнерша по серии о стрелке Шарпе), Холли Уэстон ("Девушка из Дании", "Вой"), Грант Мастерс ("Рим", "Мистер Бин").

Релиз - 5 октября.