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Друг Сергея Шнурова подтвердил новый роман лидера "Ленинграда"

Новость 28.08.2018, 12:59 | Текст: Олег Усков

Юная модель Ксения Костровская, на днях выложившая в Сеть интимные фото с фронтменом группировки "Ленинград", актером, поэтом и бизнесменом Сергеем Шнуровым, и в самом деле является его новой пассией.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Сергей Шнуров снял клип, где матом рассказал о своем культурном стаже

О чем в беседе с РЕН ТВ рассказал соратник Шнурова, шоумен Стас Барецкий, добавив, что это он их и познакомил. Поскольку Костровская - Барецкому приятельница.

При этом шоумен подчеркнул, что лично ему очень бы хотелось вновь видеть товарища с Оксаной Акиньшиной, по поводу которой Шнуров, по мнению Стаса, "до сих пор хранит в душе теплые воспоминания".

Отметим, что и Акиньшина, похоже, преисполнена теми же эмоциями.

В заключении Барецкий уточнил, что он и раньше знакомил Сергей с девушками, стараясь выбирать "не меркантильных, а тех, кто хочет нормальных отношений".

Сергей Шнуров и его третья супруга, Матильда Мозговая, официально развелись 15 августа - после восьми лет брака.

Барецкий выступал в составе "Ленинграда" в 2005-2008 годах. Выпустил несколько сольных альбомов, совместную пластинку с проектом "Елочные игрушки". Снялся в фильмах и сериалах "2-Асса-2", "Жесть Миллионов", "ППС",  "Шапито-шоу" (хозяин шапито), "Литейный", "Звездный ворс" - в роли пьяного жителя планеты Атит.

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