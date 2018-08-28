Фирму зятя Трампа оштрафовали за поддельные документы

Компанию зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, которая занимается недвижимостью, оштрафовали за подделку бумаг на строительство. Организации придется выплатить 210 тысяч долларов.

Департамент недвижимости Нью-Йорка зафиксировал 42 случая подобных нарушений, передает The New York Times. По информации издания, фирма Kushner Companies указывала ложные сведения в заявках на проведение работ в 17 зданиях.

Организация вносила в документы сведения, что в купленных ею домах нет жильцов, либо же в их договорах отсутствует пункт о фиксированной квартплате. Между тем в них проживали десятки человек, в отношении которых была установлена фиксированная рента, которую нельзя было поднимать.

Между тем компания значительно повышала арендную плату в таких домах и вела строительные работы, вынуждая жильцов съехать.

Несколько месяцев назад зять президента США семь часов отвечал на неудобные вопросы следователей в рамках так называемого "российского дела". Джареду Кушнеру пришлось рассказать о предвыборной кампании Дональда Трампа и о процессе передачи власти новой администрации.

Напомним, ФБР проводит в отношении Кушнера проверку по делу о "связях с Россией". Спецслужбы США обвиняют Москву в попытке повлиять на выборы. РФ неоднократно опровергала эти обвинения.