Зять Трампа семь часов отвечал на вопросы спецпрокурора Мюллера

Зять президента США семь часов отвечал на неудобные вопросы следователей в рамках так называемого "российского дела".

Джареду Кушнеру пришлось рассказать о предвыборной кампании Дональда Трампа и о процессе передачи власти новой администрации. Кроме того, подчиненных Роберта Мюллера, который курирует расследование о вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 года, интересовали обстоятельства увольнения директора ФБР Джеймса Коми.

Следователи также попросили Кушнера рассказать о его контактах с гражданами других государств. Как отмечает ТАСС, это был второй допрос зятя Трампа. Первая беседа состоялась в конце прошлого года. Она касалась по большей части бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.