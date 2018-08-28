Маккейн оставил прощальное послание с критикой Трампа

Сенатор США Джон Маккейн оставил перед смертью прощальное послание к нации. Законодатель призвал не прятаться за стенами и следовать американским идеалам, верить в величие Соединенных Штатов и вершить историю. Он также отметил, что американцы никогда не сдаются. Послание зачитал представитель покойного Рик Дэвис.

Говоря о стенах, Маккейн сделал намек на президента США Дональда Трампа с его идеей отгородиться от Мексики с помощью барьера. На похороны главу государства не пригласили, чтобы соблюсти последнюю волю покойного.

"Мы теряем наше величие, когда путаем патриотизм с первобытным соперничеством, которое сеет обиду, ненависть и насилие во всех уголках земного шара", - признался Маккейн. Он отметил, что сожалеет о совершенных ошибках, однако надеется, что его любовь к стране перевесит их, передает NBC News.

Политик добавил, что не променял бы ни один из своих дней на лучший день чьей-то другой жизни. "Прощайте, американцы, да благословит бог вас и Америку", - завершил Макейн свое послание.

Напомним, американский сенатор от штата Аризона Джон Маккейн ушел из жизни 25 августа в возрасте 81 года. В июне 2017 года Маккейн объявил, что врачи нашли у него агрессивную форму глиобластомы - один из видов опухоли мозга. Ранее родственники законодателя сообщили, что он прекратил лечение.

Маккейн был одним из наиболее влиятельных американских политиков. Он выступал за жесткую внешнюю политику, в том числе в отношении РФ.