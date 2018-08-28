МИД призвал Берлин и Вашингтон повлиять на террористов в Идлибе

Россия призывает Германию и США повлиять на вооруженную оппозицию и террористические структуры в Сирии, чтобы не допустить эскалации в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, где, по данным российской стороны, готовится провокация с использование отравляющих веществ. Об этом заявил 28 августа замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Хотим призвать коллег в Вашингтоне и Берлине, используя имеющиеся у них возможности повлиять на тех вооруженных оппозиционеров и те террористические структуры, в последнем случае я говорю о США, а не Германии, с которыми они поддерживают контакт", - сказал дипломат.

Также Рябков рассказал, каким может быть неблагоприятный вариант развития событий в Идлибе.

"Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), которая сейчас именует себя "Хайят Тахрир аш-Шам", по нашему мнению, близка к тому, чтобы совершить очень серьезную провокацию в районе Идлиба, как это случалось и прежде, с применением хлорсодержащих химикатов", - отметил замминистра.

По его словам, "все это будет, как и раньше, заснято "Белыми касками" и выложено в интернет. Потом начнется безудержный крик, что режим опять применил химическое оружие против собственного народа, и это используют как предлог для массированного военного удара по Сирии. Сценарий очевиден".

Рябков подчеркнул, что не допустить такого развития событий - в силах Германии и США.