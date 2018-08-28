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28.08.2018 12:20
Рубрика: Дороги

Участок трассы М-11 в объезд Клина откроют в ближайшие дни

Текст: Ирина Рыбникова
Движение по участку трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург с 58-го по 97-й километр будет открыто в ближайшие дни, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

- Это важное событие, потому что развитие инфраструктуры напрямую влияет и на качество жизни населения. Когда есть коммуникации, инвесторы охотнее приходят в наш регион и создают рабочие места, - заявил Воробьев на заседании областного правительства.

Участок, о котором идет речь, проходит по Солнечногорскому району и городскому округу Клин. С его вводом почти 300 тысяч жителей этих муниципалитетов будут избавлены от вечных пробок, поскольку новая дорога должна увести движение транзитного транспорта в обход городов.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Трасса М-11 станет платным дублером Ленинградского шоссе. В районе Клина и Солнечногорска она представляет собой двухполюсную дорогу без светофоров, по которой можно будет ехать со скоростью 150 километров в час.

В июне был открыт участок М11 длиной в 200 километров. Он расположен в районах Тверской и Новгородской областей, известных своей труднопроходимостью.

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#дороги #платные дороги
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