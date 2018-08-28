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28.08.2018 16:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владимирской области приготовились к эвакуации жителей из-за пожаров

Текст: Тимофей Борисов

Во Владимирской области третьи сутки тушат крупный лесной пожар, дым от которого накрыл несколько населенных пунктов. Ситуация далека от разрешения, но в Главном управлении МЧС по Владимирской области успокаивают и говорят, что ситуация находится под контролем.

"Пожар был локализован, однако к настоящему моменту он по-прежнему не ликвидирован. Сохраняется задымление на федеральной трассе М-7 "Волга" и в некоторых населенных пунктах Петушинского района. Площадь тления отдельными очагами составляет 300 гектаров, площадь, пройденная огнем - 500 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Ближайшие населенные пункты отделены от пожара рекой. Расстояние - около 10-ти километров," - сообщили информагентства со ссылкой на региональный главк.

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Тем не менее в МЧС отметили, что готовы к любым сценариям, в том числе и к эвакуации.

"На случай ухудшения обстановки в Петушинском районе будет проведена эвакуация населения. На заседании комиссии по ЧС была спланирована работа пункта временного размещения и медицинских учреждений", - говорится в сообщении ведомства.

По всей видимости, это связано с тем, что приходится тушить не один пожар, а различные очаги. Продолжает стоять сухая погода. А в отсутствие дождя и при наличии ветра огонь с легкостью может перемахнуть и через реку. Спасателям это хорошо известно, поскольку такие случаи уже не раз бывали, например, в Сибири.

Сейчас на тушение пожара брошены все силы. Задействовано даже совместное авиакрыло. Сбросы осуществляют от МЧС вертолет Ка-32 и пять бортов от министерства обороны - 2 вертолета Ми-8 и 3 самолета Ил-76.

Военных авиаторов задействовали после того, как огонь перекинулся на земли Минобороны. Был обнаружен очаг низового лесного пожара в 119-м квартале Костеровского филиала Федерального государственного автономного учреждения "Оборонлес" в 15 километрах юго-восточнее населенного пункта Клязменский.

К счастью, с другого конца страны стали наконец приходить успокаивающие сообщения. Паводок в Приморском крае вроде пошел на убыль. За сутки там освободились от воды четыре населенных пункта.

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