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28.08.2018 15:12
Рубрика: Легковые авто

Toyota вложит 500 млн долларов в Uber для разработки беспилотных авто

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

Toyota инвестирует в Uber почти 500 миллионов долларов. Автопроизводитель намерен заняться разработкой беспилотных автомобилей. Как уточняет The Wall Street Journal, эта сделка увеличит оценку Uber с 62 до 72 миллиардов долларов.

Компания занимается разработкой автомобилей, которые могут передвигаться без водителя, на протяжении нескольких лет. В сентябре 2016 года Uber начала тестировать беспилотные такси в Питсбурге. Чуть позже компания организовала первый в истории коммерческий рейс беспилотного грузовика: он проехал 193 километра с грузом пива.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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В марте 2018-го в пригороде Финикса (штат Аризона) автомобиль Uber сбил насмерть женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. После этого тестирование беспилотников было временно приостановлено.

В июле нынешнего года компания заявила о том, что замораживает разработку беспилотных грузовиков, чтобы сконцентрироваться на легковых автомобилях.

В настоящий момент Uber тратит на проект примерно 200 миллионов долларов в квартал. Вложения Toyota позволят снизить эти затраты.

Беспилотные автомобили разрабатывают и российские компании. На Московском автосалоне, который стартует 29 августа, группа ГАЗ представит два беспилотника, созданных на базе электробусов "ГАЗель NEXT".

#Toyota #Uber
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