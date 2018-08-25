ГАЗ рассказал о премьере беспилотных "ГАЗель NEXT"

На стартующем 29 августа Московском автосалоне группа ГАЗ представит два беспилотника. Как говорится в пресс-релиза компании, речь одет об автомобилях на базе электробусов "ГАЗель NEXT”.

Также уточняется, что машины оснащены двумя разными типами систем автономного управления. В то же время производитель больше ничего о новинках не сообщил.

Отметим, что ГАЗ уже создал несколько образцов беспилотников. Испытания ведутся как на полигоне Горьковский автомобильный завод, так и на реальных маршрутах на территории самого завода.

Кстати, кроме ГАЗа ещё одна российская компания собирается продемонстрировать свои разработки в области беспилотного транспорта. "Яндекс" покажет автомобиль "Яндекс.Такси", который проехал 780 километров из Москвы до Казани. 99% времени поездка проходила в автоматическом режиме.

Ранее ГАЗ показал новые образцы внедорожников. Автомобили предназначены для "экстремальных путешествий и активного отдыха", а также для работы в нефтяной отрасли и сельском хозяйстве. Также компания представила стильную версию "Газона".