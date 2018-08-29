Австрийские СМИ назвали три причины популярности Путина

Журналисты австрийского издания Der Standard рассказали о причинах большой популярности президента РФ Владимира Путина в странах Запада. По информации издания, российским лидером восхищаются представители различных политических взглядов.

В статье сказано, что в первую очередь популярность Путина обусловлена его приверженностью традиционным ценностям. Среди главных факторов популярности Путина газета также называет стремление искоренить "мировой хаос". Европейцам симпатичен образ Путина в том числе из-за отказа признавать доминирование Запада во многих сферах. Der Standart отмечает и личные качества российского президента. Согласно статье, население ценит в нем хорошее чувство юмора, скромность и самоиронию.

Путина особенно любят Австрийская партия свободы, "Альтернатива для Германии" и Национальный фронт. Поэтому нет ничего странного в том, что глава МИД Австрии Карин Кнайсль пригласила российского президента к себе на бракосочетание, отмечает издание.

Во время недавнего посещения свадьбы главы МИД Австрии Владимир Путин не только принял участие в торжествах, но и обсудил ряд вопросов с руководством этой страны. Об этом рассказал сам президент РФ, подчеркнув, что Австрия играет позитивную роль в выстраивании диалога между Россией и Евросоюзом в целом. Между тем, по словам главы государства, поездка носила исключительно частный характер.