Бразилия ввела войска на границу с Венесуэлой

Президент Бразилии Мишель Темер во вторник распорядился использовать вооруженные силы для "обеспечения безопасности" на своей границе с Венесуэлой, откуда "месяцами стекаются беженцы", и выразил сожаление по поводу кризиса в соседней стране, который "влияет на всю Латинскую Америку", сообщает AFP .

"Я постановляю отправить вооруженные силы для обеспечения правопорядка в штате Рорайма (...) с 29 августа по 12 сентября, - чтобы гарантировать безопасность бразильских граждан, а также иммигрантов из Венесуэлы, бежавших из своей страны", - сказал Темер в телевизионном обращении к согражданам.

По его словам, миграционная ситуация "трагична" и "угрожает гармонии почти всего континента". "Последствия кризиса переживает не только Бразилия, но и Перу, Эквадор, Колумбия и другие страны Латинской Америки", - пояснил бразильский президент, призвав "международное сообщество принять дипломатические меры" против исхода венесуэльцев, спасающихся от политического и экономического кризиса в стране.

На сегодняшний день в Бразилию въехало около 60 000 венесуэльских беженцев. Перу, который ожидает притока в общей сложности полмиллиона венесуэльцев, временно ограничил их прием на своей территории.

Указ был принят спустя десять дней после инцидента в пограничной зоне Пакараймы, где толпа местных жителей напала на венесуэльских беженцев и сожгла их вещи. Министр обороны Бразилии Хоаким Сильва после этого инцидента распорядился о мобилизации войск на границе.

В Каракасе между тем заявили, мигранты "вернутся на родину" благодаря экономическим реформам президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По данным Организации Объединенных Наций, с 2015 года из Венесуэлы уехало более 1,6 миллиона человек. Около 90 процентов из них нашли убежище в странах региона. Учитывая масштабы этого явления, ООН объявила о создании региональной кризисной единицы.