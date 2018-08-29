Исаев: Путин руководствовался справедливостью в вопросе пенсий для женщин

Президент России Владимир Путин отказался от технократического подхода в вопросе об увеличении пенсионного возраста для женщин в пользу справедливости, заявил в эфире телеканала "Россия 1" первый заместитель руководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев.

"Сейчас одной из мер поддержки демографии, мотивации к демографии является и то, что пенсионный возраст для матерей сокращается. Он остается для тех, у кого пять детей, 50 лет, то есть не меняется вообще. Для тех, кто имеет четырех или трех детей, устанавливается льготный пенсионный возраст. И это правильное, справедливое решение", - отметил Исаев.

Он также напомнил, что депутаты установили "специальный, беспрецедентный срок в два месяца" для обсуждения принятого в первом чтении законопроекта, потому что мы понимали, что его содержание вызовет замечания и предложения. "И могу сказать, что на каждой встрече вопрос, почему женщинам поднимают на восемь лет, а не на пять, как мужчинам, задавался", - добавил он.

Предложив сделать этот срок для всех одинаковым, глава государства "абсолютно выразил здесь позицию большинства граждан", счиатет депутат. "Президент призвал руководствоваться не технократическими соображениями, а соображениями справедливости", - подчеркнул он.

Реализация мер, касающихся порядка выхода женщин на пенсию, в том числе - введение льгот для многодетных матерей "сильно скажется на моральном климате нашего общества, особенно - очень важном институте материнства", - считает Андрей Исаев.