Телеобращение Владимира Путина к россиянам - видеотрансляция

Президент России Владимир Путин выступает с телеобращением по изменениям пенсионного законодательства.

Накануне в ходе совещания по социально-экономическим вопросам Владимир Путин заявил, что в ближайшее время детально сформулирует свое отношение по этому поводу и выступит с соответствующим заявлением. "Если преобразования и необходимы, то именно для того, чтобы пенсионная система России соответствовала реалиям сегодняшнего дня, была финансово устойчивой, но, самое главное, обеспечивала достойное качество жизни", - заключил Путин.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства выступит с телеобращением. "Президент отреагировал на большую резонансность этой темы", - сказал Песков. "Ждем подробного анализа президентом и изложение его точки зрения по пенсионной теме", - добавил он.