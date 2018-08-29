Клинцевич: Размещение ПРО США в Сирии станет провокацией

Никакой военной необходимости в размещении американских систем противоракетной обороны в Сирии нет, Вашингтон руководствуется другими соображениями, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Прежде всего, возникает вопрос: кого они будут защищать в этой стране и от кого? Понятно, что внятного ответа на данный вопрос быть не может", - сказал он журналистам.

По мнению сенатора, "смысл всей этой затеи состоит в том, чтобы обострить ситуацию в Сирии, продемонстрировав всему миру, что уходить оттуда США не собираются". И "если американцы действительно предпримут попытки разместить свои системы ПРО в Сирии, то их следует однозначно квалифицировать как провокацию", полагает Клинцевич.

Он также считает, что возможное размещение ПРО "идет в "одном пакете" с готовящейся боевиками инсценировкой с "применением химического оружия", которая должна послужить поводом для удара по сирийским правительственным объектам со стороны США и их союзников".