В Оренбурге обсудили вопросы поставок белорусской сельхозтехники

Вопросы поставок сельхозтехники рассмотрены во время рабочего визита в Оренбургскую область руководителя отделения Посольства Беларуси в России в Уфе Петра Балтруковича. Об этом порталу Союзного государства сообщили в Посольстве Беларуси в России.

В дискуссии приняли участие представители министерства культуры и внешних связей, министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, директор ООО "Автоцентр" Сергей Севрюгин (дилер ОАО "МТЗ"), генеральный директор АО "Оренбургагроснабтехсервис" Эсад Селманович (дилер ОАО "Гомсельмаш" и ЗАО СП "Брянсксельмаш").

Стороны рассмотрели возможные варианты расширения поставок, совершенствования гарантийного и постгарантийного обслуживания.

В рамках визита Петр Балтрукович также посетил производственно-техническую базу АО "Оренбургагроснабтехсервис", где ознакомился с существующей системой реализации зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, схемой обучения механизаторов сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.