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29.08.2018 20:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Киеве суд окончательно закрыл дело рыбаков крымского сейнера "Норд"

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Дело о привлечении моряков крымского судна "Норд" к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы закрыто во второй раз. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат моряков Максим Могильницкий.

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По его данным, дело закрыл Соломенский районный суд Киева. Ранее такое же решение принял Дергачевский районный суд Харьковской области. Оба раза пограничники Украины не смогли доказать факт незаконного пересечения моряками границы, а следователи - законность задержания экипажа. При этом материалы дела в общей сложности четыре раза возвращались на доработку. Однако пограничники не смогли ни объяснить суть нарушений со стороны крымских рыбаков, ни доказать наличие у них украинского гражданства.

- Что имеем в итоге? - написал защитник. - Граждан другого государства фактически заперли на территории Украины и не позволяют вернуться домой. Законных мотивов для этого не существует. Есть лишь мотивы политические, что наглядно продемонстрировали эти два судебных процесса.

Экипаж керченского рыболовецкого сейнера "Норд" насильственно удерживается на Украине с 25 марта. В этот день судно, занимавшееся легальным промыслом в Азовском море, под конвоем украинских пограничников было препровождено в один из портов сопредельного государства. Моряков неоднократно склоняли к отказу от российского гражданства в обмен на свободу. Покинуть Украину удалось только двум членам экипажа, вылетевшим с ее территории в Белоруссию.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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