В Киеве суд окончательно закрыл дело рыбаков крымского сейнера "Норд"

Дело о привлечении моряков крымского судна "Норд" к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы закрыто во второй раз. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат моряков Максим Могильницкий.

По его данным, дело закрыл Соломенский районный суд Киева. Ранее такое же решение принял Дергачевский районный суд Харьковской области. Оба раза пограничники Украины не смогли доказать факт незаконного пересечения моряками границы, а следователи - законность задержания экипажа. При этом материалы дела в общей сложности четыре раза возвращались на доработку. Однако пограничники не смогли ни объяснить суть нарушений со стороны крымских рыбаков, ни доказать наличие у них украинского гражданства.

- Что имеем в итоге? - написал защитник. - Граждан другого государства фактически заперли на территории Украины и не позволяют вернуться домой. Законных мотивов для этого не существует. Есть лишь мотивы политические, что наглядно продемонстрировали эти два судебных процесса.

Экипаж керченского рыболовецкого сейнера "Норд" насильственно удерживается на Украине с 25 марта. В этот день судно, занимавшееся легальным промыслом в Азовском море, под конвоем украинских пограничников было препровождено в один из портов сопредельного государства. Моряков неоднократно склоняли к отказу от российского гражданства в обмен на свободу. Покинуть Украину удалось только двум членам экипажа, вылетевшим с ее территории в Белоруссию.