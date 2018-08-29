В Москве состоялась мировая премьера уникальной модели Renault

"Тайна" Renault перестала быть секретом. Уникальный кроссовер Arkana впервые показан на публике.

Премьера прошла в рамках Московского автосалона. Хотя уже через месяц мотор-шоу состоится на родине бренда в Париже, в Renault для дебюта выбрали именно российскую столицу. Причина в том, что в создании модели Arkana (название происходит от латинского слова Arcanum - "тайна") приняла участие та же команда, что создавала кроссовер Kaptur. Причем российские специалисты проделали огромную работу на всех этапах - начиная от разработки концепции. Кроме того, автомобиль стартует именно на нашем рынке, а уже потом разойдется по другим площадкам. Ну и небольшая ремарка: у нас представлен так называемый шоу-кар (созданный специально для автовыставки экземпляр), а серийные машины можно будет показать отдельно. И наверняка покажут - например, в Азии. Тем более что салон автомобиля, например, пока не рассекречен.

Что касается уникальности, то это не натяжка. Во-первых, Arkana - первый в истории французской марки купеобразный кроссовер. Во-вторых, под эту модель Renault отдаст сразу две платформы. В России она будет использовать популярную и доступную В0 (как Duster, Kaptur и все семейство Logan), а в ряде других стран - новую, более современную и дорогую "тележку" CMF/B. Ну и в-третьих, французы вскоре вообще планируют отказываться от вышеназванной В0, и Arkana может стать последним Renault, построенным на этой платформе. Если, конечно, она не станет родоначальником нового семейства, на что на автосалоне прозрачно намекнули представители марки.

Кстати, на презентации нового купе-кроссовера в Москве вспомнилось одно из интервью директора завода Renault в России Жана-Луи Террона, который заявил, что ощутил невероятные эмоции только при рассмотрении проекта новой модели, а когда показал, как будет выглядеть машина топ-менеджерам завода, увидел на их лицах вдохновение. Так вот, на стенде Renault на ММАС-2018 было заметно, что руководители компании, включая бывшего президента АвтоВАЗа Николя Мора (сейчас он старший вице-президент, операционный директор региона Евразия группы Renault), преисполнены гордости. Действительно, какой будет Arkana в действии пока неизвестно, но внешне она получилась крайне примечательной. Ниспадающая линия крыши, узкие светодиодные фары, встроенные в радиаторную решетку нового фирменного стиля, "скобки" дневных ходовых огней, яркая оптика сзади, хромированные накладки на зеркала и дверные ручки. Все эти черты непременно выделят машину в городском потоке.

"Идея машины родилась в России, - рассказал Мор. - Она сочетает элегантность седана и проходимость кроссовера. Это автомобиль для любого образа жизни и любого времени года. И когда концепция Arkana была утверждена, оказалось, что она будет интересна и в других странах. То есть, это машина с российскими корнями и глобальными амбициями".

Ранее предполагалось, что Arkana окажется особой версией то ли Kaptur, то ли Kadjar, а по тизерам виделось сходство и с Koleos. Но в облике новой машины можно рассмотреть лишь какие-то фамильные черты предыдущих моделей. Она получила самобытный дизайн, и впору предположить, что уже на ее основе в будущем можно исполнить очень симпатичный компактный кроссовер. "Arkana демонстрирует новое направление стиля", - подтвердил шеф-дизайнер компании Лоренс ван ден Акер.

Николя Мор добавил, что вместе с Arkana на российский и глобальный рынок выйдет и новая линейка двигателей. А еще пообещал, что и с точки зрения управляемости новая машина будет соответствовать уровню, который задан дизайнерами.

Надо отметить, что в сегменте купе-кроссоверов конкуренция не очень высока, здесь в основном представлены дорогостоящие автомобили типа BMW X4 или Mercedes-Benz GLC Coupe. Очевидно, что новинка Renault будет дешевле немецких соперников. Но прогнозировать яркой Arkana успех - во всех смыслах преждевременно. Цены станут известны только в 2019 году, ближе к старту продаж (он намечен на первую половину 2019-го), да и в целом спрос в этом сегменте весьма ограничен. Впрочем, Николя Мор выразил надежду, что именно Arkana поможет Renault достигнуть наконец вожделенной планки в 10% российского рынка уже в 2020 году.