WSJ: ФРГ подняла вопрос оказания финансовой помощи Турции

Немецкое правительство рассматривает возможность оказания материальной помощи Анкаре. По мнению властей Германии, тяжелая экономическая ситуация, с которой столкнулась Турция, может дестабилизировать регион и спровоцировать новую волну иммиграции.

Как отмечает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, обсуждение данного вопроса находится на ранней стадии и может не привести к результату.

В понедельник турецкая валюта снова дешевела. Продолжение турбулентности на турецком рынке может потянуть за собой другие развивающиеся рынки, включая российский.

Оптимизм относительно будущего турецкой лиры стал возможен благодаря ряду экстренных мер, предпринятых турецким правительством. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел заградительные пошлины на 22 позиции товаров из США, в частности на алкоголь (140 процентов) и автомобили (120 процентов). Турция также подала жалобу во Всемирную торговую организацию на введенные США пошлины на импорт стали (на 50 процентов) и алюминия (на 20 процентов).

Между тем инвесторы стали избавляться от турецких активов. Меры по управлению валютной ликвидностью, объявленные в понедельник ЦБ Турции, способствовали стабилизации лиры, однако инвесторы считают, что их будет недостаточно.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении вдвое пошлин на турецкие сталь и алюминий (до 50 и 20 процентов). На этом фоне обострились проблемы в турецкой экономике, снизился курс национальной валюты.