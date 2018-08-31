В Омске число пострадавших в ДТП с мусоровозом выросло до 15

В Омске количество пострадавших в ДТП c мусоровозом выросло до 15. Один человек погиб. Среди раненых десятилетний ребенок.

- Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, - сообщил "РГ" главный врач БУЗОО "Станция скорой медицинской помощи" Максим Стуканов.

Напомним, утром в Омске на улице Лукашевича мусоровоз столкнулся с двумя пассажирскими "Газелями".

- По предварительным данным, водитель "Газели", двигаясь по улице Лукашевича, при повороте на улицу Дианова столкнулся сначала с мусоровозом, затем с другой пассажирской "Газелью", - сообщила "РГ" представитель УГИБДД УМВД России по Омской области Наталья Бобылева. - В результате столкновения погиб пассажир из первой "Газели".

На месте происшествия работают спасатели, медики и автоинспекторы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.