В Омске возбудили дело после ДТП с двумя погибшими

Омская полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием двух пассажирских микроавтобусов и мусоровоза в Кировском округе.

В результате аварии на месте происшествия погиб пассажир маршрутки 1947 года рождения. Еще одна пассажирка 1952 года рождения скончалась в больнице от полученных травм. В столкновении также пострадало 15 человек, 8 из них были госпитализированы.

По предварительным данным, 63-летний водитель пассажирской "Газели" двигаясь по улице Лукашевича, при повороте налево столкнулся с мусоровозом. Тот, в свою очередь, врезался в другую "Газель", после чего въехал в столб городского электроосвещения.

- В отношении указанного водителя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщает УМВД России по Омской области. - В связи со смертью второго участника ДТП действия водителя будут переквалифицированы по части 5 статьи 264 "повлекшее смерть двух или более лиц".

Как стало известно, водитель пассажирской "Газели" был трезв. ДТП произошло в отсутствии сопутствующих дорожно-климатических условий. Расследование продолжается.