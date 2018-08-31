Суд арестовал подростков за бесчинства в Таврическом саду

Смольнинский районный суд избрал меру пресечения трем подросткам, которых подозревают в нападении на прохожих.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга, все трое арестованы до 27 октября, вину подростки не признают и отказываются от дачи показаний.

Нападение произошло 24 августа в Таврическом саду. Группа примерно из 20 подростков избила двух мужчин, которые мирно отдыхали в саду. Также у одного из потерпевших отобрали мобильный телефон.

Подростки вели себя агрессивно, угрожали прохожим и случайным свидетелям. В социальных сетях очевидцы сообщают, что группа молодых людей и девушек регулярно появляется в районе парка, ведет себя агрессивно, пристает к прохожим и к продавцам ближайших магазинов. Тем не менее, пока в уголовном деле двое пострадавших.

И трое обвиняемых. Всем им по 17 лет, они нигде не учатся и не работают. В правоохранительных органах их прекрасно знают. В прошлом году в отношении них возбудили уголовное дело за серию грабежей и разбоев. Некоторое время молодые люди содержались под стражей, а затем суд изменил им меру пресечения на домашний арест.

Подростки не имели права покидать своих квартир, максимум, что им разрешалось — выходить по неотложным делам в границах своего микрорайона. Молодые люди живут в спальных районах города, у них были специальные браслеты, которые надевают домашним арестантам.

Сейчас следователи выясняют, каким образом подростки могли вечером оказаться в центре города. Также изучается реакция полиции на более ранние заявления местных жителей, которые были жаловались на агрессивных молодых людей. По уголовному делу проведено более десяти обысков. Устанавливаются остальные участники нападения.