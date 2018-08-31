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31.08.2018 11:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал подростков за бесчинства в Таврическом саду

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Смольнинский районный суд избрал меру пресечения трем подросткам, которых подозревают в нападении на прохожих.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга, все трое арестованы до 27 октября, вину подростки не признают и отказываются от дачи показаний.

В Петербурге завели дело об избиении отдыхающих в Таврическом саду

Нападение произошло 24 августа в Таврическом саду. Группа примерно из 20 подростков избила двух мужчин, которые мирно отдыхали в саду. Также у одного из потерпевших отобрали мобильный телефон.

Подростки вели себя агрессивно, угрожали прохожим и случайным свидетелям. В социальных сетях очевидцы сообщают, что группа молодых людей и девушек регулярно появляется в районе парка, ведет себя агрессивно, пристает к прохожим и к продавцам ближайших магазинов. Тем не менее, пока в уголовном деле двое пострадавших.

И трое обвиняемых. Всем им по 17 лет, они нигде не учатся и не работают. В правоохранительных органах их прекрасно знают. В прошлом году в отношении них возбудили уголовное дело за серию грабежей и разбоев. Некоторое время молодые люди содержались под стражей, а затем суд изменил им меру пресечения на домашний арест.

Подростки не имели права покидать своих квартир, максимум, что им разрешалось — выходить по неотложным делам в границах своего микрорайона. Молодые люди живут в спальных районах города, у них были специальные браслеты, которые надевают домашним арестантам.

Сейчас следователи выясняют, каким образом подростки могли вечером оказаться в центре города. Также изучается реакция полиции на более ранние заявления местных жителей, которые были жаловались на агрессивных молодых людей. По уголовному делу проведено более десяти обысков. Устанавливаются остальные участники нападения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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