Подростка-фигуранта по делу об убийстве отпустили под домашний арест

Свердловский областной суд рассмотрел сегодня две апелляционные жалобы от адвокатов подростков - фигурантов в деле об убийстве юноши-инвалида в Березовском.

Оба несовершеннолетних, напомним, так же как еще двое их товарищей обвиняются по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Убийство 20-летнего молодого человека произошло 10 августа. Его тело со следами жестоких побоев нашли в районе гаража на улице Исакова. По горячим следам стражи порядка вышли на четверых подростков - всем от 14 до 16 лет.

Одного из фигурантов арестовали сразу: у него за плечами уже есть судимость, и велик был риск, что он попытается скрыться от правосудия. Следом за ним меру пресечения избрали остальным обвиняемым. Один парень из компании - 2004 года рождения - был помещен под домашний арест на два месяца, еще двое - 2003 и 2002 годов рождения -заключены под стражу также до 20 октября. Решение суда обжаловала защита подростков.

"По итогам рассмотрения жалоб постановление Березовского городского суда в отношении одного из обвиняемых отменено, подростку избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Второй обвиняемый останется под стражей", - сообщает пресс-служба областной инстанции.

Расследование уголовного дела находится на контроле центрального аппарата СК РФ.