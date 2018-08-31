Следователи РФ и Польши осмотрят обломки самолета Качиньского

Следственный комитет РФ предоставит технику следователям из Польши, которые проведут новый осмотр обломков самолета Ту-154 президента Польши Качиньского, разбившегося под Смоленском. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, "Следственным комитетом исполняется очередной запрос компетентных органов Республики Польша об оказании правовой помощи. Поэтому с 3 по 7 сентября 2018 года в их присутствии будет проведен дополнительный осмотр агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета, хранящихся в Смоленске".

Петренко также сообщила, что "криминалисты Следственного комитета обеспечат применение современной криминалистической техники, которая потребуется для фиксации хода и результатов осмотра". Официальный представитель СК РФ напомнила, что расследование с самого начала имело международный характер, так как российские следователи постоянно взаимодействовали и взаимодействуют с польскими компетентными органами на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и действующего между двумя странами договора. "Польские коллеги 11 раз приезжали в Россию для работы с вещественными доказательствами. При их участии неоднократно проводились осмотры как места крушения самолета, так и его фрагментов", - сообщила Петренко.