Из-за инцидента с Boeing в аэропорту Сочи задерживаются 20 рейсов

В Сочи около 20 рейсов на прилет и вылет задерживаются из-за возгорания самолета Boeing 737-800, летевшего из Москвы.

- Десять рейсов на вылет и десять рейсов на взлет задерживаются из-за инцидента с Boeing, - сообщил корреспонденту "РГ" представитель аэропорта в Сочи.

Напомним, ЧП произошло 1 сентября в 02.50. Самолет, выполнявший рейс из Внуково, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Пострадали 18 человек, в том числе трое детей.

Кстати, пассажирам этого рейса предоставят возможность вернуться в столицу на поезде в выбранные самостоятельно даты.