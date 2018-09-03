Предполагаемого убийцу полицейского направят на экспертизу

Убийство полицейского произошло в ночь с воскресенья на понедельник на станции метро "Курская". 42-летний уроженец Киргизии Нурлан Муратов застрелил 23-летнего полицейского Андрея Райского.

По данным следствия, страж правопорядка остановил в метро для проверки документов показавшегося ему подозрительным мужчину азиатской внешности. Но тот попросился в туалет. Полицейский проводил его в туалет для сотрудников метрополитена, расположенный в конце платформы, и стал ждать. Но мужчина долго не выходил. Тогда Райский зашел в туалет, где Муратов выхватил у него табельный пистолет Макарова и дважды выстрелил полицейскому в голову.

На видеозаписи видно, что Муратов после убийства не пытается скрыться, а что-то подробно объясняет подоспевшей на звуки выстрелов уборщице.

Затем подозреваемый спокойно садится в вагон метро и уезжает.

Днем в понедельник он был задержан и доставлен на допрос. Свои действия задержанный объяснил самообороной. Якобы полицейский угрожал ему в туалете.

Возбуждено уголовное дело. В СКР пока не раскрывают подробности о задержанном. По некоторым данным, он не совсем здоров психически. Это предстоит выяснить путем экспертизы.

Известно, что Муратов в 2010 году получил российское гражданство, прописан в Оренбурге. Несколько лет назад переехал с семьей в Москву, где работал на кондитерской фабрике.

Убитому полицейскому оставалось служить всего 3 дня. Ему уже подписали рапорт об увольнении. У него остались молодая жена и маленький сын.