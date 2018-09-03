Число жертв взрыва на заводе в Дзержинске выросло до пяти

Вечером в воскресенье в ходе разбора завалов на территории ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" в городе Дзержинске Нижегородской области спасатели обнаружили тела еще двоих погибших, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Таким образом, общее число жертв взрыва выросло до пяти. В МЧС также уточнили, что работы на месте трагедии продолжаются.

Напомним, ЧП на оборонном предприятии произошло утром в пятницу 31 августа. В ходе перегрузки боеприпасов, которые затем планировалось отправить на утилизацию, по неизвестной пока причине взорвалась противопехотная мина. В цехе начался пожар, на ликвидацию которого ушло несколько часов. Помимо пятерых погибших еще четыре сотрудника завода получили ранения различной степени тяжести.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.