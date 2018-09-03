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03.09.2018 17:29
Рубрика: В мире

ФСБ России направила специалистов в Донецк после убийства Захарченко

Специалисты ФСБ России прибыли в Донецк и приступили к участию в расследовании убийства главы ДНР Александра Захарченко. Об этом заявил руководитель службы оперативной информации и международных связей Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

"Специалисты там уже работают. Конечно, мы готовы помочь", - приводит РИА Новости слова Беседы.

Фото: РИА Новости
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При этом, по словам представителя ведомства, в ФСБ предполагают, что в совершении преступления ответственны, скорее всего, украинские спецслужбы.

"Мы думаем, что это так", - сказал он.

Напомним, что Захарченко был убит в пятницу, 31 августа, в 17.00 по местному времени в результате теракта в ресторане в центре Донецка. От взрыва всего погибло два человека, пострадали 12. В тот же день были задержаны несколько подозреваемых. Помимо местных правоохранителей уголовное дело возбудил Следственный комитет России.

Убийствами командиров ополчения занимаются ГУР минобороны и ССО Украины
В мире экс-СССР Украина Происшествия Правосудие Следствие Правительство Федеральная служба безопасности (ФСБ) В Донецке убит Александр Захарченко
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