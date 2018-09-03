ФСБ России направила специалистов в Донецк после убийства Захарченко

Специалисты ФСБ России прибыли в Донецк и приступили к участию в расследовании убийства главы ДНР Александра Захарченко. Об этом заявил руководитель службы оперативной информации и международных связей Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

"Специалисты там уже работают. Конечно, мы готовы помочь", - приводит РИА Новости слова Беседы.

При этом, по словам представителя ведомства, в ФСБ предполагают, что в совершении преступления ответственны, скорее всего, украинские спецслужбы.

"Мы думаем, что это так", - сказал он.

Напомним, что Захарченко был убит в пятницу, 31 августа, в 17.00 по местному времени в результате теракта в ресторане в центре Донецка. От взрыва всего погибло два человека, пострадали 12. В тот же день были задержаны несколько подозреваемых. Помимо местных правоохранителей уголовное дело возбудил Следственный комитет России.