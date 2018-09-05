У обвиняемого в убийстве полицейского в метро нашли футболку в "крови"

Черемушкинский районный суд Москвы рассмотрит в среду ходатайство следователей главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве о заключении под стражу 42-летнего Нурлана Муратова, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По данным следствия, поздно вечером 2 сентября 2018 года в подсобном помещении на станции метро "Курская" было обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением в области головы. Позднее стало известно, что это 23-летний Андрей Райский, рапорт об увольнении по собственному желанию которого уже был подписан руководством. То есть, это было последнее его дежурство в статусе полицейского.

Было установлено, что Райский остановил подозрительного мужчину для проверки документов. По видеозаписи видно, что Муратов был сильно пьян. Затем Райский зачем-то повел задержанного не в полицейский участок, а в служебный туалет, расположенный в конце платформы станции метро. По одной из версий, Муратов попросился в туалет, сказав, что ему невтерпеж, по другой, полицейский хотел о чем-то договориться с задержанным за закрытыми дверьми. Как бы там ни было, закончилось все плохо. В туалете повсюду следы борьбы и кровь.

Муратов утверждает, что выстрел прозвучал, когда он уже вышел из туалета. Якобы, полицейский сам застрелился. Следователи назначили проведение нескольких экспертиз - физико-химической, баллистической, дактилоскопической и медико-криминалистической. Их результаты должны дать ответы на все имеющиеся пока вопросы.

В среду также стало известно, что в ходе обыска по месту жительства подследственного была обнаружена и изъята футболка со следами, похожими на кровь. В ходе экспертизы будет установлена групповая принадлежность крови.

Ранее "Российская газета" сообщала, что Нурлан Муратов имеет российское гражданство, несколько лет живет с семьей в Москве, а прописан в Оренбургской области.

Сегодня стало известно, что регистрация у Муратова липовая. Хозяйка квартиры, в которой он зарегистрирован, понятия не имеет о его существовании, и никогда его не видела.



Задержанному по вмененной статье грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное заключение.

